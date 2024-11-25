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ФРГ начала выставлять счета украинцам: что стоит за новыми мерами?

ФРГ начала выставлять счета украинцам: что стоит за новыми мерами?

ФРГ начала выставлять счета украинцам: что стоит за новыми мерами? Ирэн ОрлонскаяВ Германии власти начали отправлять украинским беженцам, которые вернулись на родину, крупные счета, требуя вернуть деньги, потраченные на их содержание во время пребывания в стране.

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Комментарии
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Eduard
Просто их не оплачивайте!
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11 час.
Eduard
Это Германия и ЕС имещё должны за организацию в Киеве пепеворота с чего всё началось!
Ответить
11 час.

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