ФРГ начала выставлять счета украинцам: что стоит за новыми мерами? Ирэн ОрлонскаяВ Германии власти начали отправлять украинским беженцам, которые вернулись на родину, крупные счета, требуя вернуть деньги, потраченные на их содержание во время пребывания в стране.
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