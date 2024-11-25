ФРГ начала выставлять счета украинцам: что стоит за новыми мерами? Ирэн ОрлонскаяВ Германии власти начали отправлять украинским беженцам, которые вернулись на родину, крупные счета, требуя вернуть деньги, потраченные на их содержание во время пребывания в стране.