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Бучневич провел 400-й матч в НХЛ. У него 298 очков

Павел Бучневич провел 400-й матч в НХЛ, у него 298 очков. Форвард «Сент-Луиса» принял участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:5 ОТ).

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