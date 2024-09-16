Венсан Кассель станет отцом в четвертый раз

После расставания с Тиной Кунаки, Венсан Кассель недолго оставался один. Вскоре после нескольких недолгих романов актер встретил модель по имени Нара, которая сейчас ожидает от него ребенка.
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