Анастасия Ракова рассказала о начале приема первых пациентов в обновленном корпусе №4 московской больницы №52

В больнице установлено более 1,6 тысячи единиц новейшей медтехники Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что в Москве продолжается масштабная модернизация медучреждений.
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