НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Хендрикс, Лью, Эгадзе, Дэвис и Смолкин

ISU Challenger Golden Spin of Zagreb Загреб, Хорватия 5 декабря, четверг Мужчины, короткая программа 13:00 Танцы на льду, ритм-танец 16:45 Женщины, короткая программа 19:45 6 декабря, пятница Пары, короткая программа 13:00 Танцы на льду, произвольный танец 16:00 Женщины, произвольная программа 19:00 7 декабря, суббота Пары, произвольная программа 12:30 Мужчины, произвольная программа 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх