В России начал быстро распространяться новый штамм коронавируса

В России начал быстро распространяться новый вариант коронавируса, рассказали в Роспотребнадзоре. Пресс-службу ведомства цитирует РИА Новости Там уточнили, что новый вариант COVID-19 — XEC несмотря на быстрое распространение проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии