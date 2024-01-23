Увеличение сразу на 7,5%. Индексация принесла пенсионерам приятные новости

С начала года в Приморье на 7,5% увеличились страховые пенсии. Индексация привела к тому, что средний размер прибавки составил 1564,62 рубля, а средний размер пенсии – 22 426,16 рубля, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на региональное отделение СФР.