Форвард «Аризоны» Гюнтер набрал 2+1 в финале МЧМ-2023. Его гол в овертайме принес Канаде победу над Чехией

Форвард «Аризоны» Дилан Гюнтер набрал 2+1 в финале МЧМ-2023. 19-летний нападающий принес молодежной сборной Канады победу над Чехией (3:2 ОТ), отличившись в овертайме.
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