Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Форвард «Аризоны» Гюнтер набрал 2+1 в финале МЧМ-2023. Его гол в овертайме принес Канаде победу над Чехией

Форвард «Аризоны» Дилан Гюнтер набрал 2+1 в финале МЧМ-2023. 19-летний нападающий принес молодежной сборной Канады победу над Чехией (3:2 ОТ), отличившись в овертайме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх