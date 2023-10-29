О чем не сказал Шойгу. Что за оружие РФ, сбившее 25 самолетов ВСУ за 5 дней

Одни эксперты сейчас уже чуть ли не празднуют нашу победу на Украине. Поводов — два. Во-первых, США вынужденно снизили помощь Украине со средних 2,5 миллиардов в месяц (с января 2023 — сентябрь 2023 года) до каких-то 200 миллионов в октябре.