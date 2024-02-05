«Ешь, мы не мешаем»: хаски, которые поражают своей наглостью

К воспитанию питомцев стоит подходить очень ответственно. Во-первых, при неправильном обучении можно получить неугомонного и даже агрессивного пушистика, а во-вторых, велика вероятность оказать на месте хозяйки из видео.
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