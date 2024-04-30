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Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Хомс. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майора Юрия Попова.

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Комментарии
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Сергей
А где удары по местам базирования АМЕРИКОНСКИХ боевиков в Сирии?!?!?!?!
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15 час.

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