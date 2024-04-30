Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Хомс. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майора Юрия Попова.
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