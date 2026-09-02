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Китайские туристы массово скупают в России препараты для диабетиков

Китайские туристы массово скупают в России препараты для диабетиков

Основная причина — разница в ценах: по оценкам фармацевтов, отдельные позиции в Китае стоят в 3–5 раз дороже, чем в российских аптеках Китайские туристы, посещающие Россию, активно приобретают сахароснижающие препараты, средства для пищеварения и косметические товары, сообщили Life.

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