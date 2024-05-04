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Селена Гомес потеряла миллион подписчиков из-за своего нового парня

Селена Гомес потеряла миллион подписчиков из-за своего нового парня

Фанаты певицы все еще хотят видеть ее только рядом с Джастином Бибером. 1 мая Селена Гомес поделилась в «Инстаграме» (запрещенная в России экстремистская организация) фото со своим парнем, музыкальным продюсером Бенни Бланко, в честь выпуска его большой кулинарной книги.

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