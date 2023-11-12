Без еды, воды и денег: российские туристы пятый день живут на таможне в Китае

Около 300 российских туристов не могут выехать из Китая уже пятый день. Они застряли в международном пункте пропуска в Хэйхэ из-за погодных условий, которые не позволяют теплоходам переправить их на другую сторону Амура — в Россию.
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