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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Более 400 допинг-дел против россиян из базы Родченкова закрыли без санкций

409 допинговых дел против российских спортсменов, которые были возбуждены на основании данных, полученных от бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) Григория Родченкова, закрыты без вынесения обвинительных вердиктов.

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