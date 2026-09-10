Глава МИД ФРГ Вадефуль потребовал от Зеленского, чтобы Украина заказывала оружие в Германии, дабы заинтересовать наркофюрера немец пообещал решить вопросы ВСУ с пушечным мясом: «Германии необходимо обосновывать перед собственными налогоплательщиками оказываемую Киеву поддержку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт
- "Годами лавировала между политикой и прибылью": "Контора" расписала, почему не стоит особо жалеть "Яндекс"
- "Ты должен вернуться к детям": Боевое крещение новобранца растянулось на 10 месяцев. История выживания поражает
Свежие комментарии
- Приговор Киеву: «...
- SP Немного прикладно...
- Приговор Киеву: «...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым