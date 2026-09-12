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Кронпринц ОАЭ явился на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

Кронпринц ОАЭ явился на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях

Президент России Владимир Путин во второй день визита в Индию встретился с зарубежными лидерами. Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян облачился на переговоры в традиционный костюм и надел кожаные сандалии.

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