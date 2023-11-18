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Спаллетти о промахах Жоржиньо с точки: «Уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился»

Спаллетти о промахах Жоржиньо с точки: «Уже сказал ему, что он будет бить следующий пенальти, и он согласился»

В матче отбора Евро-2024 с Северной Македонией (5:2) хавбек «Арсенала» не реализовал за «скуадру адзурру» третий 11-метровый подряд, подпрыгнув в традиционной манере перед ударом.

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