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Нижегородская правда

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Более 35 тысяч человек стали участниками фестиваля «Арзамасский гусь»

Более 35 тысяч человек стали участниками фестиваля «Арзамасский гусь»

Более 35 тысяч нижегородцев и гостей региона посетили гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь». Мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Арзамасе 12 сентября.

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