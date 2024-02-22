Reuters: Аркадия Воложа могут исключить из санкционного списка ЕС

Решение объявят в ближайшее время, сообщает агентство. Оно коснется не только сооснователя «Яндекса», покинувшего Россию, но и еще двух неназванных лицСтраны Евросоюза согласились исключить из санкционного списка сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, пишет Reuters.
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