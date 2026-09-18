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Царьград

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Мексиканская труппа открыла театральный фестиваль во Владивостоке

Мексиканская труппа открыла театральный фестиваль во Владивостоке

18 сентября во Владивостоке стартовал IV Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Открытие состоялось на набережной Цесаревича с участием мексиканской труппы "Фокус - на воздух!" и монгольских танцоров.

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