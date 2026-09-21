Кадыров получил 99,85% на выборах в Чечне: главы других регионов смогли только позавидовать такому единодушию

Нынешний результат стал рекордным даже по меркам республики. По данным ЦИК, Рамзан Кадыров на выборах главы Чечни побеждает с рекордным результатом в 99,85% после обработки 100% протоколов.
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