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Кадыров получил 99,85% на выборах в Чечне: главы других регионов смогли только позавидовать такому единодушию

Кадыров получил 99,85% на выборах в Чечне: главы других регионов смогли только позавидовать такому единодушию

  Нынешний результат стал рекордным даже по меркам республики. По данным ЦИК, Рамзан Кадыров на выборах главы Чечни побеждает с рекордным результатом в 99,85% после обработки 100% протоколов.

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