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ФСБ предотвратила теракты перед региональными выборами в ДНР

ФСБ предотвратила теракты перед региональными выборами в ДНР

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске схрон с вооружением и боеприпасами, предназначенными для совершения терактов украинскими диверсантами перед региональными выборами.

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