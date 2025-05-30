Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: +21°, облачно• Севастополь: +19°, облачно• Ялта: +19°, дождь• Алушта: +21°, дождь• Евпатория: +19°, облачно• Саки: +20°, облачно• Бахчисарай: +21°, облачно• Джанкой: +24°, облачно• Судак: +19°, дождь• Феодосия: +21°, дождьЧитать подробнее>>> .
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