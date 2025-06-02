Расчеты комплексов «Бастион» в рамках учений отрабатывают ракетные удары

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота (БФ) в ходе плановых учений отрабатывают нанесение ракетных ударов по морским целям, сообщили в пресс-службе флота.
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