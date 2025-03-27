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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры группировки войск «Запад» применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области

Военные инженеры группировки войск «Запад» применяют инженерные роботизированные комплексы для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области

На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, специалисты инженерных войск скрытно доставили наземные роботы-камикадзе, оснащённые противотанковыми минами, к позициям противника и дистанционно уничтожили их.

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