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Царьград

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Суд отклонил иск КУМЗ к Русалу на 4,8 млрд рублей

Суд отклонил иск КУМЗ к Русалу на 4,8 млрд рублей

Арбитражный суд Свердловской области отказал Каменск-Уральскому металлургическому заводу в иске на 4,8 млрд рублей против АО «Объединенная компания Русал — Торговый дом».

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