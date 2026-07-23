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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Федченко: «Меня восхищает умение Тутберидзе раскрыть талант каждого из своих спортсменов»

Российский тренер Софья Федченко рассказала, на кого из коллег она равняется.  «Я всегда говорила, что вдохновляющим примером тренерской работы для меня является Этери Тутберидзе и ее команда.

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