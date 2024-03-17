Mercedes-Benz нанял роботов Apollo для сборки автомобилей. Они займутся тяжелой работой

Разработчик гуманоидных роботов Apptronik объявил о сотрудничестве с компанией Mercedes-Benz для автоматизации производства автомобилейВ рамках соглашения Mercedes-Benz запускает пилотный проект с целью испытаний человекоподобного робота Apollo разработки компании Apptronik для выполнения различных задач на производстве автомобилей — например, доставки сборочных комплектов на производственную линию с одновременной проверкой компонентов.