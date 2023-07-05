Руководители УФСИН Крыма задержаны по подозрению в получении взяток

Трое руководителей подразделений УФСИН Крыма задержаны по подозрению в получении взяток. Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника республиканского УФСИН, и.