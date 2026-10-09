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Цыплаков не сыграл с «Колорадо», попав в запас «Калгари». Суниев завершил 1-й матч в сезоне с «минус 2», у Яна Кузнецова – «минус 3»

Форвард « Калгари » Максим Цыплаков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Колорадо » (3:7) по решению тренера.

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