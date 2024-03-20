«Кунг-фу панда – 4»: достойное продолжение или гвоздь в крышку гроба?

С 14 марта в российском прокате вышла новая часть приключений веселой панды – «Кунг-фу панда – 4». Первые две части франшизы являлись подходящим примером мультфильма для всех возрастов: серьезные темы, затронутые в фильмах, сдабривались шутками и объяснялись понятным для детей языком.