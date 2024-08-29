Автомобиль Hyundai вылетел на трамвайные пути в Самаре

В четверг, 29 августа, в Советском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения, а затем на трамвайные пути, где врезался в опору контактной сети.
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