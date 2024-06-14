Политолог предрек эскалацию из-за планов НАТО создать базы для поставок Украине

Планы НАТО по созданию баз для поставок оружия Украине в Польше, Румынии и Словакии могут привести к эскалации обстановки в регионе, заявил 14 июня «Известиям» политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
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