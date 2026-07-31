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ТАСС

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Мирошник сообщил, что Зеленского уже пытались отстранить от денежных потоков

Мирошник сообщил, что Зеленского уже пытались отстранить от денежных потоков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Западные политики лоббируют выделение Украине денег из своих корыстных интересов и уже пытались удалить Владимира Зеленского от раздела коррупционных потоков, сейчас происходит второй виток этого противостояния.

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