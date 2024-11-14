Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово может быть окружена

Политический деятель из Запорожья Владимир Рогов проинформировал о том, что находящиеся на территории расположенного в Донецкой Народной Республике населённого пункта Курахово подразделения ВС киевского режима, возможно, будут окружены.
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