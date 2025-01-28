Царьград Фото: Frame Stock Footage/Shutterstock Из всех западных стран в России сегодня наиболее представлен американский бизнес.
Остались, чтобы убивать русских: Какие американские компании и зачем работают в России
Комментарии
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Гулька
А зачем нам опять нужен Макдоналдс? У нас же есть уже "вкусно и точка"! И почему бы не поставить преграды всяким иноземным компаниям, кто идет к нас грабить местное население? Американцы всех подряд не пускают к себе. Наоборот, дают зеленый свет только тем, от кого польза есть.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Очень правильно все сказал,но это должны знать первые лица в Государстве,а они далеки от народы.И ставят Голиковых,Зурабовых,Мурашко,Попову и тд. За все это надо спросить премьера и Президента,где у них головы?
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7 час.
elvira braude Braude
Эльвира : Мне кажется что об этой ситуации надо "бить в колокола набатом", это ведь прямо видно разработка лабораторий, разведовательных организаций врагов, скрытое уничтожение "умертвление " русских . Возникает вопрос - неужели наши органы безопасности, внешней разведки не чувствуют эту вражескую " разработанную программу подлянок"?
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3 час.
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