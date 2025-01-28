Остались, чтобы убивать русских: Какие американские компании и зачем работают в России

Гулька

А зачем нам опять нужен Макдоналдс? У нас же есть уже "вкусно и точка"! И почему бы не поставить преграды всяким иноземным компаниям, кто идет к нас грабить местное население? Американцы всех подряд не пускают к себе. Наоборот, дают зеленый свет только тем, от кого польза есть.