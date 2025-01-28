Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Остались, чтобы убивать русских: Какие американские компании и зачем работают в России

Остались, чтобы убивать русских: Какие американские компании и зачем работают в России

Царьград Фото: Frame Stock Footage/Shutterstock Из всех западных стран в России сегодня наиболее представлен американский бизнес.

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Комментарии
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Гулька
А зачем нам опять нужен Макдоналдс? У нас же есть уже &quot;вкусно и точка&quot;! И почему бы не поставить преграды всяким иноземным компаниям, кто идет к нас грабить местное население? Американцы всех подряд не пускают к себе. Наоборот, дают зеленый свет только тем, от кого польза есть.
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8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Очень правильно все сказал,но это должны знать первые лица в Государстве,а они далеки от народы.И ставят Голиковых,Зурабовых,Мурашко,Попову и тд. За все это надо спросить премьера и Президента,где у них головы?
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7 час.
elvira braude Braude
Эльвира :   Мне кажется что об этой ситуации надо  &quot;бить в колокола набатом&quot;, это ведь прямо видно разработка лабораторий, разведовательных  организаций врагов, скрытое уничтожение &quot;умертвление &quot;  русских . Возникает вопрос - неужели наши органы безопасности, внешней разведки не чувствуют эту  вражескую &quot; разработанную  программу подлянок&quot;?
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3 час.

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