Глава МИД: Иран готов к переговорам с Украиной по поводу недавних заявлений

24 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан объявил о готовности своей страны провести переговоры с Украиной в связи с утверждениями о том, что Исламская Республика продала России беспилотники для использования на Украине.
24 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан объявил о готовности своей страны провести переговоры с Украиной в связи с утверждениями о том, что Исламская Республика продала России беспилотники для использования на Украине.
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