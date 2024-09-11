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Петербургский дневник

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Алаудинов: Украина отвела иностранных наемников из Курской области из-за потерь

В первые дни противник потерял большое количество бойцов Иностранных наемников со стороны украинской армии отвели из Курской области из-за больших потерь, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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