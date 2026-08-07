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Хэмилтон выложил фото с Кардашьян, котом и собакой из отпуска: «Отдых, восстановление, перезагрузка»

Пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон показал, как отдыхает во время летнего перерыва в «Формуле-1». Семикратный чемпион мира опубликовал ряд снимков, где позирует вместе со своей девушкой Ким Кардашьян, котом и собакой.

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