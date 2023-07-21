Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Джей Джей Редик: «Дончич готов к выдающемуся сезону, сезону победного баскетбола. Мне нравится, что «Даллас» сделал в это межсезонье»

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик имеет высокие ожидания от «Далласа» в предстоящем сезоне-2023/24. «Лука очень конкурентоспособен и хочет побеждать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх