Анализ чата: выяснено, сколько хранится переписка в мессенджерах и зачем это нужно

Переписка в мессенджерах хранится на серверах разработчиков минимум полгода и может быть передана правоохранителям для предотвращения преступлений, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в разговоре с «Праймом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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