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Руководитель клуба НБА: «Дуэт Рэндла с Яннисом был бы эффективен»

Руководитель одного из клубов НБА считает, что «Милуоки» стоит побороться за форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла.

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