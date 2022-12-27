Руководитель клуба НБА: «Дуэт Рэндла с Яннисом был бы эффективен»

Руководитель одного из клубов НБА считает, что «Милуоки» стоит побороться за форварда «Нью-Йорка» Джулиуса Рэндла.
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