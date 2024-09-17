Белая сирень зацвела в середине сентября в Алтайском крае

Как правило, это растение цветет с мая по июнь В Шелаболихинском районе Алтайского края в середине сентября зацвела белая сирень, рассказала пресс-секретарь холдинга "Алтайлес" Ольга Лисица в телеграм-канале "Лисица о лесе".