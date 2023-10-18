Будет вкусно
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Будет вкусно

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Готовлю пиццу быстро, без замешивания теста, основа тонкая и вкусная (очень простой способ)

Готовлю пиццу быстро, без замешивания теста, основа тонкая и вкусная (очень простой способ)

Если нет времени на приготовление дрожжевого теста для пиццы, то у меня на этот случай есть несколько вариантов основы для пиццы.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Ну можно конечно... Но странно что хозяйке не пришла мысль просто купить дрожжевого теста. Всегда делала на таком.
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15 час.

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