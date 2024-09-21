Семью фигуранта дела «Крокуса» не допрашивали полгода в Таджикистане

В Таджикистане правоохранители и сотрудники спецслужб в течение полугода не проводили допросов семьи фигуранта дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева*, сообщает РИА Новости со ссылкой на отца обвиняемого Барота Мирзоева.
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