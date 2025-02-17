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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Сражался с чеченцами в Киеве в феврале 2022 года»: почему Зеленский так сказал?

У главы киевского режима наблюдаются явные когнитивные нарушения, вызванные наркотиками. Слова украинского президента Владимира Зеленского о его якобы столкновении с чеченцами в Киеве в начале февраля 2022 года могут свидетельствовать о возможных когнитивных нарушениях, вызванных длительным ….

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