Полузащитник сборной Англии Беллингем пнул контейнер с водой после финала Евро

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения в финальном матче чемпионата мира 2024 года в Германии от национальной команды Испании, сообщает "Би-би-си".
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