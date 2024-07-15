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Полузащитник сборной Англии Беллингем пнул контейнер с водой после финала Евро

Полузащитник сборной Англии Беллингем пнул контейнер с водой после финала Евро

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем не сдержал эмоций после поражения в финальном матче чемпионата мира 2024 года в Германии от национальной команды Испании, сообщает "Би-би-си".

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