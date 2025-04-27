Бойцы СВО из Петербурга показали свои военные трофеи

Военнослужащие сейчас находятся на донецком направлении Бойцы из Санкт-Петербурга, которые сейчас находятся на донецком направлении, показали свои трофеи, рассказали в пресс-службе петербургского отделения Народного фронта.
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