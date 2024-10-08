«Наше положение». Огромные расстояния, арктическая зона и длинная зима

Карта административного деления России на 1914 год. А. Ильин. Новый учебный географический атлас для полного гимназического курса, состоящий из 38 карт (1914-1917) Стратегическое положение России В 1912 году вышла геополитическая работа «Наше положение».
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